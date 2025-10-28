El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total durante el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, lo que aportará una brisa fresca a la atmósfera. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en la tarde. Esto, combinado con la humedad elevada, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados . Sin embargo, la llegada de nubes más densas y la posibilidad de lluvias continuas harán que el ambiente se sienta más fresco. La probabilidad de tormentas también aumenta, con un 60% de posibilidad en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:32.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las horas nocturnas, lo que podría generar brumas y una sensación de pesadez en el ambiente.

En resumen, Mondariz experimentará un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia y las posibles tormentas, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.