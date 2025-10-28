El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total durante el día.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, lo que aportará una brisa fresca a la atmósfera. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en la tarde. Esto, combinado con la humedad elevada, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados . Sin embargo, la llegada de nubes más densas y la posibilidad de lluvias continuas harán que el ambiente se sienta más fresco. La probabilidad de tormentas también aumenta, con un 60% de posibilidad en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:32.
A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las horas nocturnas, lo que podría generar brumas y una sensación de pesadez en el ambiente.
En resumen, Mondariz experimentará un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia y las posibles tormentas, especialmente en las horas centrales del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
