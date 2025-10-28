El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y posteriormente un cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 90% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la mañana transcurra sin lluvias, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se estima que la precipitación será escasa al principio, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a un ambiente algo incómodo, especialmente con la llegada de la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 60% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias a medida que avance la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea diferente. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y las posibles tormentas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.