El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 80%, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad. A partir de las 3 de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, y la probabilidad de precipitaciones comenzará a incrementarse. Se estima que la lluvia será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes.
El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores cercanos a los 17 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa persistirá. Las temperaturas caerán a unos 14 grados , y la humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 93% hacia el final del día. Esto podría generar un ambiente algo más frío y húmedo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
Es importante estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo a lo largo del día. Aunque las primeras horas ofrecerán un tiempo más agradable, se recomienda llevar paraguas o impermeables para la tarde y la noche, ya que la lluvia podría ser un factor a considerar. En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable, con nubes y lluvias intermitentes a medida que avance la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
