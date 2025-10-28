El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 80%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad. A partir de las 3 de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, y la probabilidad de precipitaciones comenzará a incrementarse. Se estima que la lluvia será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores cercanos a los 17 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa persistirá. Las temperaturas caerán a unos 14 grados , y la humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 93% hacia el final del día. Esto podría generar un ambiente algo más frío y húmedo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Es importante estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo a lo largo del día. Aunque las primeras horas ofrecerán un tiempo más agradable, se recomienda llevar paraguas o impermeables para la tarde y la noche, ya que la lluvia podría ser un factor a considerar. En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable, con nubes y lluvias intermitentes a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.