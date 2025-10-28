El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a presentar un aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso y posteriormente a nubes altas. Esto se traducirá en un ambiente más cubierto hacia la tarde, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados . La humedad relativa también aumentará, alcanzando hasta un 82% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se estima que la precipitación podría alcanzar hasta 3 mm en este periodo, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h durante la mañana, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío, especialmente con la llegada de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias escasas que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán estables, rondando los 16 grados , y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias a partir de la tarde, por lo que se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.