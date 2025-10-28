El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Se prevé que el cielo se torne poco nuboso y posteriormente nublado, con la llegada de nubes altas que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán de carácter variable, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 5 mm en las horas más intensas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 41 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la tarde sea un poco incómoda para actividades al aire libre, por lo que se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, descendiendo nuevamente a 15 grados hacia la tarde. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 16 grados, manteniendo una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría intensificar las precipitaciones. Los ciudadanos de Marín deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Marín se caracterizará por un tiempo variable, con cielos que pasarán de despejados a cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para estar preparados y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.