El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de octubre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor.
A partir del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Se prevé que el cielo se torne poco nuboso y posteriormente nublado, con la llegada de nubes altas que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán de carácter variable, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 5 mm en las horas más intensas.
El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 41 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la tarde sea un poco incómoda para actividades al aire libre, por lo que se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.
En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, descendiendo nuevamente a 15 grados hacia la tarde. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 16 grados, manteniendo una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas, lo que podría intensificar las precipitaciones. Los ciudadanos de Marín deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, el día de hoy en Marín se caracterizará por un tiempo variable, con cielos que pasarán de despejados a cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para estar preparados y tomar precauciones si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
