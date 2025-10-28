El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados hacia el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama meteorológico comenzará a cambiar. A partir de las 14:00 horas, se prevén intervalos nubosos que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las lluvias no serán intensas, se estima que se acumularán alrededor de 0.7 a 2 milímetros en este periodo, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que los niveles de humedad se mantengan altos, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas más frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias escasas continuando hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados, lo que sugiere que será un final de día fresco y húmedo.

En resumen, los habitantes de Lalín deben prepararse para un día que comenzará con cielos despejados, pero que se tornará más inestable hacia la tarde, con la llegada de nubes y lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.