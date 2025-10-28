El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 80%, lo que podría generar una sensación de frescor más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando hasta 13 grados. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con la aparición de nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias a lo largo de la tarde.

Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con valores que podrían llegar a 4 mm en el periodo de la tarde. La intensidad del viento también será un factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el sureste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento, predominantemente del noreste por la mañana, cambiará a sureste en la tarde, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 16 grados, pero la nubosidad será casi total, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría generar un ambiente algo pesado y húmedo.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se preparen para un tiempo cambiante, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y lluvioso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.