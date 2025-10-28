El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 14 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y noche, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación sea significativa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Las lluvias comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán hacia la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 90% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la posible niebla, así que es importante conducir con precaución.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.