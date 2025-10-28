El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 67%, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco y agradable.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser ligeramente más baja debido a la presencia de vientos del este, que alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a los 4 mm en total. La temperatura máxima de la tarde se situará en torno a los 15 grados, lo que, combinado con la humedad que alcanzará el 99% en algunos momentos, generará una sensación de bochorno.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. La probabilidad de tormentas se estima en un 55% durante la tarde y la noche, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas, especialmente en las zonas más expuestas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la noche.

Es importante que los habitantes de Gondomar se preparen para un día con cambios significativos en el tiempo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones pueden volverse incómodas con la combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas. La puesta de sol se producirá a las 18:34, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará bajo un manto de nubes y precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.