El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con el aumento de la nubosidad y la llegada de las lluvias.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y aumentando hasta alcanzar un 96% en las horas de la noche. Esto podría contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la presencia de nubes y lluvias podría mitigar este efecto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones de viento moderado, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidad de lluvias a partir de la tarde y durante la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 6 mm en total. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Forcarei se enfrenten a un tiempo húmedo y posiblemente incómodo hacia el final del día.

Además, existe una probabilidad de tormentas del 55% en las horas de la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Por lo tanto, se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable, con lluvias y tormentas esperadas en la tarde y noche. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.