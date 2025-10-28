El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura en la mañana se mantendrá fresca, rondando los 7 grados , y descenderá ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol avance en el cielo, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la temperatura comenzará a estabilizarse en torno a los 15 grados, lo que podría resultar en un ambiente algo más templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance un 84%. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de mayor actividad, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 60% de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es probable que se produzcan lluvias a lo largo de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 55% en el mismo periodo.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más inestable y húmedo.

