El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias significativas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y alcanzando picos del 94% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas y las lluvias, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento moderado puede contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes de Cuntis tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas son más inestables.

A lo largo del día, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubes, lluvia y viento puede afectar tanto el tráfico como las actividades al aire libre, por lo que es prudente planificar en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.