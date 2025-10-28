El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas y un cielo poco nuboso en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.
A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. Se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%. Las lluvias serán moderadas, con acumulados que podrían llegar a los 3 mm en total. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 82% y el 93%, lo que podría generar una sensación de incomodidad en el ambiente.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h durante la mañana, aumentando a 30 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.
La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Catoira que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.
A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose entre los 15 y 9 grados . El cielo se mantendrá cubierto, con lluvias escasas continuando hasta la madrugada del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el inicio de un periodo nocturno que se prevé fresco y húmedo.
En resumen, el día de hoy en Catoira será un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y finalizando con un ambiente más inestable, caracterizado por lluvias y tormentas. Es un buen momento para planificar actividades en interiores y estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
