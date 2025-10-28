El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 63%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación comenzará a cambiar a partir de la tarde. A partir de las 12:00 horas, el cielo se cubrirá con nubes altas, y la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan precipitaciones durante este periodo. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán, alcanzando hasta 3 mm hacia las 15:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que se acerque la tarde, la intensidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con la llegada de las lluvias.

La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que descenderán a unos 11 grados hacia las 14:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 92% en las horas más lluviosas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se mantendrá el cielo cubierto, con lluvias escasas que continuarán hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 10 grados, y la humedad seguirá alta, superando el 90%.

En resumen, A Cañiza experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde, con temperaturas frescas y un aumento en la humedad. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia y llevar paraguas si planean salir durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.