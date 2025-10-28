El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de nubes altas y cubiertas que dominarán la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Los vientos, provenientes principalmente del este y sureste, variarán en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades aumenten considerablemente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en total. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentra en áreas propensas a tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque se mantendrá un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando mínimos de alrededor de 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias y posibles tormentas por la tarde. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar del día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.