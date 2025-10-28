El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente durante las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas. La brisa del noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 11 km/h, aportará un ligero alivio a la sensación térmica, aunque la humedad seguirá siendo notable.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la posibilidad de lluvia sea del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 4 mm, especialmente en las horas centrales de la tarde. Esto se verá reflejado en el cielo, que pasará de estar parcialmente nublado a cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en la noche.

La probabilidad de tormenta también es relevante, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles tormentas eléctricas y llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

En cuanto a la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La brisa del sureste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.