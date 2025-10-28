El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Hoy, 28 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían traer consigo algunas precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá calentándose ligeramente hacia el mediodía. A las 12:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, en torno a los 16 grados, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que la tarde avance, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, lo que sugiere un tiempo templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas del día. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que podría ofrecer un alivio a los que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm hacia el final del día. Las lluvias serán ligeras, pero es recomendable que los residentes y visitantes de Caldas de Reis lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias. Este nivel de humedad también puede afectar la visibilidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas serán frescas, y aunque el viento será moderado, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.