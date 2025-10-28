El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los residentes y visitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, manteniendo un ambiente templado.
Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, dando paso a un ambiente más gris. A partir de las 12:00, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 5 mm en total durante la tarde. Esto podría generar un ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen salir lleven ropa adecuada para el tiempo y estén preparados para la posibilidad de lluvia.
La humedad relativa será alta, especialmente en la tarde, alcanzando hasta un 97% en las horas previas a la lluvia. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría generar un ambiente algo incómodo para algunas personas, especialmente aquellas sensibles a la humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían producirse algunos episodios de actividad eléctrica, aunque no se espera que sean severos.
A medida que el día avance hacia la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, con una disminución de la lluvia y un cielo que se despejará gradualmente. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 11 grados, ofreciendo un cierre fresco para el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
