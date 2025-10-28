El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados en las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:02. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo.

Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 9 grados . A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se estima que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, con intervalos nubosos que podrían traer lluvias escasas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 2 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con la posibilidad de tormentas, que se estima en un 60% durante la tarde, podría hacer que el tiempo se sienta más pesado y húmedo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados. La nubosidad se mantendrá, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará gris y húmedo.

En resumen, Barro experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y soleado, pero que rápidamente dará paso a un ambiente más inestable y lluvioso. Es aconsejable estar preparado para cambios bruscos en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes y la lluvia tomen protagonismo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.