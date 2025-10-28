El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

El día de hoy, 28 de octubre de 2025, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y manteniéndose alta hasta las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la tarde, cuando se prevé que el cielo se cubra de nubes más densas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 7 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento, que soplará desde el este, alcanzará velocidades de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y cambiante.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría generar una sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias. Es importante estar preparado para cambios repentinos en el tiempo, ya que la combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean menos agradables.

En resumen, Baiona experimentará un inicio de jornada mayormente despejado, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo a medida que avanza el día. Las lluvias son muy probables en la tarde, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un buen día para disfrutar de la mañana al aire libre, pero se aconseja llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.