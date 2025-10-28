El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
El día de hoy, 28 de octubre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 73%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a cambiar. A partir de las 4 de la madrugada, el cielo se cubrirá con nubes altas, y esta tendencia continuará durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados hasta las 10 de la mañana, y alcanzarán un máximo de 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se espera que se mantenga en torno al 70%.
En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 12 del mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre la 1 y las 3 de la tarde, y un 100% entre las 7 y las 9 de la noche. Las precipitaciones serán ligeras al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm a las 12 del mediodía, aumentando a 1 mm a la 1 de la tarde y alcanzando hasta 2 mm a las 3 de la tarde.
El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 8 y las 9 de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.
Por la tarde y la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias escasas que continuarán hasta la medianoche. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 90%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. En resumen, se recomienda a los habitantes de As Neves prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias a partir de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-27T21:02:13.
