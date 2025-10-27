El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , comenzando con un fresco de 11 grados en la madrugada y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 18:34, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de viento fuerte sugiere que será un día ideal para disfrutar de la belleza de Vilanova de Arousa.

En resumen, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea paseando por la costa, realizando actividades deportivas o simplemente relajándose al aire libre. La climatología favorable promete un ambiente placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.