El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 14 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% durante la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 62% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, la sensación térmica mejorará a medida que el sol calienta el aire. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, pero sin llegar a ser incómodo. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 12:00 horas, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esta ausencia de precipitaciones, junto con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Con el orto solar a las 08:01 y el ocaso a las 18:34, los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de aproximadamente 10 horas y 33 minutos de luz solar, lo que añade un atractivo adicional para aprovechar al máximo el día. En resumen, hoy será un día espléndido en Vilaboa, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del fresco matutino.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 8 grados, pero irán aumentando progresivamente.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá bastante agradable, invitando a los residentes y visitantes a disfrutar de paseos y actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.