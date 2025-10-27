El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados , comenzando con un fresco amanecer a 7 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 81% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada, llegando a un 50% hacia las 14:00 horas. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 23 km/h en las horas más activas de la mañana, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la tarde se sienta más tranquila y apacible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Vila de Cruces pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son factores que contribuirán a una buena visibilidad, ideal para quienes planean salir a caminar o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:00 horas y el ocaso a las 18:32 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, A Estrada se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Este rango de temperaturas sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frías de la mañana y la noche.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados durante las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este ascenso gradual en la temperatura proporcionará un ambiente agradable, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.