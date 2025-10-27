El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, el ambiente se tornará más confortable a medida que el sol calienta el aire. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro de la ciudad, disfrutar de un café en una terraza o explorar los hermosos paisajes que rodean Vigo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 16 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, lo que puede ser un alivio agradable en un día soleado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los ciudadanos de Vigo pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, lo que es especialmente relevante en esta época del año, donde las lluvias son más comunes. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que las temperaturas se sientan más cálidas durante el día.

El orto se producirá a las 08:01, brindando a los vigueses la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 18:35, marcando el final de un día que promete ser luminoso y agradable. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Vigo, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se prevén temperaturas frescas de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del fresco matutino.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.