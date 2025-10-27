El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Valga se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes durante el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza la mañana. Alrededor de las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados, proporcionando un tiempo cálido y acogedor para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 38% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 10 km/h, lo que aportará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas por la mañana, alcanzando hasta 22 km/h, pero se irán suavizando a medida que avance la tarde.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un tiempo estable y agradable. La salida del sol se producirá a las 08:01 y el ocaso será a las 18:33, brindando un día largo y luminoso para aprovechar al máximo. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Valga, con un tiempo que invita a salir y disfrutar del entorno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 21 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 10 grados hacia las 22:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.