El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados durante la madrugada. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados a las 09:00 horas y continúe su ascenso, llegando a 12 grados al mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados a las 16:00 horas, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzando en un 90% a medianoche, se espera que descienda a un 81% a las 09:00 horas, y continúe bajando hasta un 55% en la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas máximas alcanzarán los 21 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un ligero frescor, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, con velocidades de 3 a 6 km/h.

No se esperan precipitaciones en Tui durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima favorable es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o encuentros con amigos y familiares.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:35 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para contemplar las estrellas. En resumen, el día de hoy en Tui se perfila como uno de esos días perfectos de otoño, donde el sol y el tiempo templado invitan a disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a salir y aprovechar el aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.