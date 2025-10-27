El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tomiño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40-50% durante las horas más cálidas. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 8 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más constante, pero se espera que disminuya ligeramente en la tarde, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 18 km/h, lo que no debería representar ningún inconveniente para quienes planeen salir a disfrutar del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos familiares o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 18:35, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para explorar los alrededores de Tomiño, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque local. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza de la naturaleza y las actividades al aire libre en esta encantadora localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango agradable, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin necesidad de abrigarse demasiado.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 12 grados a las 00:00 horas, y alcanzando su punto máximo de 20 grados a las 13:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a 14 grados hacia las 23:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.