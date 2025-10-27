El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá bastante agradable, invitando a los residentes y visitantes a disfrutar de paseos y actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y una prenda más ligera para la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo despejado, haciendo que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, picnics o simplemente relajarse en un parque.

Con el orto solar a las 08:01 y el ocaso a las 18:34, los habitantes de Soutomaior podrán disfrutar de un día completo de luz solar. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y viento suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el calor será más agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 8 grados, pero irán aumentando progresivamente.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 14 grados hacia las 20:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.