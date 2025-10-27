El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 6 grados durante las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este ascenso gradual en la temperatura proporcionará un ambiente agradable, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se situará en niveles moderados, comenzando en un 76% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 66% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que contribuirá a que la jornada sea cómoda para los habitantes y visitantes de Silleda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento suave será un complemento perfecto para la temperatura, proporcionando una sensación refrescante sin ser incómoda.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

El amanecer se producirá a las 08:00, y el ocaso será a las 18:32, lo que brinda un amplio margen para aprovechar la luz del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades comunitarias en Silleda. En resumen, hoy se presenta como una jornada ideal para salir y disfrutar del entorno, con un tiempo que invita a aprovechar cada momento al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados , comenzando con un fresco amanecer a 7 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados a las 15:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.