El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 18 grados hacia la tarde, específicamente a las 13:00 y 14:00 horas. Este aumento en la temperatura será bien recibido por los habitantes y visitantes de la localidad, quienes podrán disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se tornará más seco y confortable a medida que el sol avance en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 21 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los residentes podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:02, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:35, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día espléndido. En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que comenzará a elevar las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.