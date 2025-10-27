El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados durante la madrugada. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas y continúe ascendiendo, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, donde se prevé un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzando en un 86% a medianoche, se espera que descienda hasta un 33% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 59% hacia las 21:00 horas, lo que podría hacer que la noche sea un poco más fresca y húmeda.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 9 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá relativamente constante, aunque se espera que disminuya ligeramente hacia la tarde y la noche. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo para las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que promete un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.