El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a media mañana y llegando a los 12 grados hacia el mediodía. La tarde será más cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 83% en la mañana a un 36% en las horas más cálidas del día, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste y el este, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h hacia el mediodía y alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin restricciones.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 18:34, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.