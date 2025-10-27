El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 75% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se sentirá una ligera humedad en el aire, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día, alcanzando su máxima velocidad de 20 km/h a las 00:00 horas. Esta brisa ligera será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Ribadumia pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 08:02 horas, brindando un hermoso amanecer que marcará el inicio de un día soleado. Por otro lado, el ocaso se espera a las 18:35 horas, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular, ideal para disfrutar en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.