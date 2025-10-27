El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 8 grados, pero irán aumentando progresivamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas, ya que las temperaturas serán más frescas al amanecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 18:34, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de Redondela.

En resumen, el tiempo de hoy en Redondela es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el calor será más agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá bastante agradable, invitando a los residentes y visitantes a disfrutar de paseos y actividades al exterior.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , comenzando con un fresco 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 14 grados hacia las 20:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.