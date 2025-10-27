El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia las 16:00 horas, lo que será ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad de la humedad excesiva. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que afecte la comodidad general.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

La salida del sol se producirá a las 08:01 y se pondrá a las 18:34, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. Este clima despejado y templado es perfecto para disfrutar de la belleza natural de Pontevedra, así como de sus espacios públicos y actividades culturales. En resumen, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo cada momento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que comenzará a elevar las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 12 grados hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.