El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pontecesures se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 21 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 10 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será bastante alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 76% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 38% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero a medida que el sol calienta, la sensación de calor será más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento alcanzará su máxima velocidad de 16 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma y tranquilidad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

El orto se producirá a las 08:02, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso se dará a las 18:34, marcando el final de un día que promete ser ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Pontecesures podrán aprovechar este clima favorable para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural sin la preocupación de la lluvia o el mal tiempo. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Pontecesures.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Catoira se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Valga se verá beneficiada por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes durante el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.