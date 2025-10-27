El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 76% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en la mañana, pero se espera que el sol caliente el ambiente rápidamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que rondarán entre 1 y 7 km/h. Predominarán las direcciones del sureste y noreste, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, pero en general se mantendrá ligero, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar del entorno natural de Ponteareas o realizar actividades en familia.

El orto se producirá a las 08:00, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se dará a las 18:34, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de sol. Este clima despejado y las temperaturas agradables son perfectos para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que se mantenga en torno a los 7-8 grados hasta las 09:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando en torno a los 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Salvaterra de Miño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.