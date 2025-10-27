El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 20 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 61% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, especialmente durante las horas centrales del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un buen momento para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma y tranquilidad en el ambiente.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 18:34, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, Ponte Caldelas se presenta como un destino atractivo para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de un día de sol y aire fresco. En resumen, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer, ya sea en un paseo por el campo o en una reunión con amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el calor será más agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá bastante agradable, invitando a los residentes y visitantes a disfrutar de paseos y actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.