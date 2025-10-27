El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Poio se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 72% al caer la noche. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el día se sienta más cómodo y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, y se irán suavizando a medida que avance el día. Este viento ligero será un complemento agradable al clima despejado, proporcionando una sensación de frescura sin resultar incómodo.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes de Poio pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 08:01, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 18:34, marcando el final de un día que promete ser soleado y placentero. En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al exterior, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que comenzará a elevar las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente luminoso durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia las 16:00 horas, lo que será ideal para actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.