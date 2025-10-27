El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el calor será más agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 65% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas, especialmente en la mañana. A medida que avance el día, la disminución de la humedad contribuirá a que las temperaturas se sientan más cálidas y confortables.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que variarán entre 1 y 5 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento suave y constante será un complemento agradable al clima despejado, proporcionando una sensación de frescura sin ser incómodo.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deportes o simplemente disfrutar de un día de campo con amigos y familiares.

El orto se producirá a las 08:00 y el ocaso a las 18:34, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento ligero sugiere que los residentes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día espléndido, perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que se mantenga en torno a los 7-8 grados hasta las 09:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 8 grados, pero irán aumentando progresivamente.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá bastante agradable, invitando a los residentes y visitantes a disfrutar de paseos y actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.