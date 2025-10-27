El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango agradable, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin necesidad de abrigarse demasiado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es un alivio para quienes planean salir a caminar o realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que hará que las condiciones sean más tranquilas y agradables.

No se esperan precipitaciones en Oia durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes que ofrece la región.

Con el orto programado para las 08:02 y el ocaso a las 18:36, los habitantes y visitantes de Oia podrán disfrutar de casi 11 horas de luz solar, ideal para explorar los alrededores, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un entorno natural. En resumen, el tiempo de hoy en Oia se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin la preocupación de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada, pero se espera que alcance un máximo de 18 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 12 grados a las 00:00 horas, y alcanzando su punto máximo de 20 grados a las 13:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a 14 grados hacia las 23:00 horas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tomiño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.