El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 12 grados a las 00:00 horas, y alcanzando su punto máximo de 20 grados a las 13:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a 14 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% durante la madrugada y disminuyendo a un 44% a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, las primeras horas de la mañana podrían sentirse un poco más frescas y húmedas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica se volverá más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h a las 15:00 horas. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Los momentos más destacados del día incluirán un hermoso amanecer a las 08:01 y un ocaso a las 18:36, ofreciendo oportunidades perfectas para capturar imágenes espectaculares del paisaje. Con un tiempo tan favorable, los residentes y visitantes de O Rosal podrán aprovechar al máximo este día soleado, disfrutando de la naturaleza y de las actividades que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango agradable, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin necesidad de abrigarse demasiado.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Tomiño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el anochecer, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

