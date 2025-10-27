El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme el día progrese. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la jornada sea ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Esta brisa será más notable en las primeras horas del día, pero se irá suavizando a medida que avance la tarde. No se prevén rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. Los ciudadanos de O Porriño pueden estar tranquilos, ya que no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. La estabilidad del tiempo permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:34, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender más notablemente en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.