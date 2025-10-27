El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, alcanzando los 12 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura máxima llegue a los 18 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se anticipan condiciones de incomodidad por la humedad, lo que es positivo para quienes planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en la costa. A medida que avance la jornada, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de O Grove podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en O Grove para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para aprovechar el entorno natural y participar en actividades recreativas en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. Durante la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 11 y 10 grados , proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes y visitantes de la isla.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.