El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo permanecerá sin nubes, brindando una luminosidad ideal para quienes deseen aprovechar el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% a la medianoche y disminuyendo a un 49% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire será fresco por la mañana, se sentirá más cómodo a medida que la temperatura aumente y la humedad baje.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, haciendo que el tiempo sea aún más placentero.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 18:35, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, los residentes y visitantes de Nigrán podrán aprovechar al máximo esta jornada, ya sea disfrutando de un café en una terraza, realizando deportes al aire libre o simplemente paseando por el entorno natural que caracteriza a esta hermosa localidad gallega.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados durante la madrugada, pero se espera que alcance un máximo de 18 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a salir y aprovechar el aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.