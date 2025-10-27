El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 a 8 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente para quienes salgan temprano. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un incremento notable, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá cálido y agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán en torno al 87%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más fresco. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos, lo que hará que la temperatura se sienta más cálida y placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Este viento suave no solo contribuirá a la sensación de frescura en las primeras horas, sino que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que puede ser un alivio en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también son factores que invitan a disfrutar de la naturaleza y de las actividades recreativas en la zona.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un buen momento para salir, pasear y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este día de octubre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 8 grados, pero irán aumentando progresivamente.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.