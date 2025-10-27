El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Moraña se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, llegando a 10 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 79% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la madrugada y la mañana, alcanzando hasta 19 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida durante las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones en Moraña, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 18:34 horas.

Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos o actividades deportivas al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes de Moraña. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero también tener a mano una chaqueta o abrigo para la noche, cuando las temperaturas desciendan. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno y aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el sol calentará el ambiente, haciendo que la tarde sea agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.