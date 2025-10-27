El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Mondariz se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que se mantenga en torno a los 7-8 grados hasta las 09:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, conforme el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables. A partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 22 grados hacia las 16:00 horas, el momento más cálido del día.

El viento será ligero, predominando de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Esto significa que no se anticipan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre. A lo largo del día, las rachas de viento se mantendrán en torno a los 6 km/h, lo que no debería afectar la comodidad de los habitantes y visitantes de Mondariz.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 19 grados a las 17:00 horas y bajando a 14 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:34, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado en Mondariz.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, A Cañiza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que invita a realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el calor será más agradable.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.