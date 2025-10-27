El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de octubre

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Moaña se verá favorecida por un tiempo despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del fresco matutino.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con niveles que comenzarán en un 87% a primera hora y disminuirán gradualmente hasta alcanzar un 39% en las horas más cálidas, se anticipa que la sensación térmica será bastante agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa ligera será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que desean disfrutar de actividades como senderismo, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:34, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable. En resumen, Moaña disfrutará de un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo las horas de luz.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se prevén temperaturas frescas de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de octubre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-26T21:02:13.